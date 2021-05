In questa stagione, infatti, la squadra emiliana può ricordare il grandissimo inizio di campionato, dove è arrivata a sfiorare la vetta della classifica, sfociando poi, attraverso alti e bassi, alla lotta per la prima qualificazione alla nuova Conference League. La macchina da gioco neroverde è diventata una garanzia, sfornando e rivalutando giocatori del calibro di Berardi, Locatelli o Caputo, per citarne solo alcuni.. De Zerbi, infatti, ha riposto molta fiducia nel giocatore ex Marsiglia, ripagata con ottime prestazioni per tutto il campionato. Il ruolo di Lopez può variare a seconda della partita:alle spalle della punta centrale. L’impiego del franco-algerino nella squadra emiliana è diventato essenziale, dato che fornisce garanzie in fase di possesso palla (grazie alle sue capacità tecniche) e riesce a sviluppare il gioco in ampiezza eludendo la pressione alta degli avversari.. Se impiegato dietro la punta, invece, Maxime Lopez può sfornare prestazioni eccellenti, come quella contro il Napoli lo scorso primo di Novembre, dove grazie alle sue capacità, riesce a dribblare 3 giocatori della squadra di casa, e siglare il suo primo gol in serie A che è valso la vittoria del Sassuolo per 0-2 all’ex San Paolo di Napoli., per fare da collante tra reparti, ed è riuscito a plasmarne le qualità. La prima stagione ha convinto tutti a Reggio Emilia, decidendo così di riscattare il calciatore dall’Olympique Marsiglia e dandogli la possibilità di giocarsi le sue chance anche l’anno prossimo in maglia neroverde.