Sampdoria, la svolta di Tey: 100 milioni e un impegno sempre più lungo nel club

C’è un nuovo volto nel futuro della, ed è quello di JosephWei Jin. Imprenditore singaporese, arrivato in sordina ultimamente è uscito allo scoperto. Investitore di maggioranza con il 58% della Gestio Capital Structuring & Investment Solutions – la società che controlla Blucerchiati Spa, a sua volta proprietaria del club – Tey ha rotto il silenzio con le sue prime dichiarazioni pubbliche rilasciate al sito Channel Asia News. Un segnale chiaro: l’interesse per la Sampdoria non è solo economico, ma personale.Appassionato di calcio, Tey sta valutando di assistere a unaUn gesto simbolico, certo, ma che lascia intuire come il legame con la società stia diventando sempre più diretto. Inizialmente previsto come un investimento da 3 a 5 anni, il suo coinvolgimento potrebbe durare molto di più. Insieme ai soci Pang Sze Khai e Kok Leong Lee, ha già dato un segnale concreto:

Il prestito è suddiviso in quattro tranche, con l’ultima prevista entro aprile 2025. Tutte le obbligazioni – dal valore diciascuna – sono state interamente sottoscritte: 10.334 da Tey e Pang, 10.332 da Lee. Il capitale sociale della Blucerchiati Spa, pur modesto (99.995 euro deliberati, di cui 50.000 versati), è attualmente gravato da un pegno a favore dei tre investitori, anche se il diritto di voto in assemblea resta in capo a Gestio. Un aspetto interessante del regolamento del prestito, scrive Il Secolo XIX, è la possibilità dianche in caso di ingresso di un nuovo partner finanziario. Una porta aperta, dunque, a future operazioni di fundraising, ma sempre sotto il controllo attuale.

Dal punto di vista economico, la situazione è cambiata radicalmente rispetto a giugno 2023, quando la Samp era in una condizione pre-fallimentare. Oggi si parla di un club risanato, grazie a un piano approvato dal tribunale che sta rispettando tutte le tappe. Il 16 aprile è stato pagato in tempo lo stipendio federale di febbraio, mentre entro ottobre 2025 sarà saldata la terza rata dovuta a vari creditori. Un altro passo importante verso il completamento del risanamento. A giugno 2025, gli investimenti provenienti da Singapore raggiungerannoUn impegno finanziario non banale, che Tey ha già confermato di volerSegno che il progetto Sampdoria non è solo una voce a bilancio, ma qualcosa in cui crede davvero. E questa, per i tifosi, è forse la notizia più importante.