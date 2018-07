Come finirà la querelle fra Yonghong Li ed Elliott, dopo il mancato pagamento dei 32 milioni che il fondo americano ha prestato per l’ultimo aumento di capitale del Milan? Difficile prevederlo tanto che anche Rocco Commisso, uno degli imprenditori interessati all'acquisto del club rossonero ha confermato alla Gazzetta dello Sport: "Tutto più complicato? Probabilmente sì. Non sappiamo quale strada verrà percorsa da Mister Li con Mister Singer, difficile prevedere come si concluderà questa vicenda. Probabilmente dovrà affidarsi a un tribunale. Ma finora il proprietario è Yonghong Li".