​"​Speriamo di sì! Io l’ho trattenuto l’anno scorso, adesso spero che resti ma se vorrà andare via lo potrà fare, portando introiti per il suo valore.Vorrei che rimanesse, se poi vuole andarsene devono portarci quanto crediamo che valga". Con queste parole il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato qualche giorno fa gli scenari sul possibile futuro di colui che, ad oggi, rappresenta l'elemento di maggior valore della rosa viola, ma che, allo stesso tempo, è anche l'uomo mercato più ambito.- Il problema a oggi è proprio rappresentato dalla richiesta, o meglio la valutazione che ne fa il presidente della Fiorentina chee non vuole accettare una valutazione. Una cifra altissima, probabilmente trattabile con l'inserimento di qualche contropartita tecnica per abbassare l'esborso cash, ma che non potrà avere una valutazione complessiva inferiore a quella cifra., che si è tirata indietro e ha virato su Hakimi, che sta frenando l'interesse di Pioli per ile che ha al momento allontanato anche i club esteri interessati. Sebbene Chiesa sia un profilo altamente futuribile e di grande prospettiva, infatti,, che non vorrebbe andare oltre i 40 di valutazione e con l'inserimento di almeno una contropartita. Cifre più alla portata, ma che ad oggi non accontentano Commisso.