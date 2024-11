Como, Fabregas: "Crisi? E' una parola importante, ma ci manca cattiveria. Sulle condizioni di Mazzitelli..."

Getty Images

Dopo la sconfitta rimediata per mezzo dell', il tecnico delCescha parlato a DAZN. Questa la sua analisi della partita:- ", crisi è ciò che sta succedendo a Valencia. La strada è ancora lunga, ero preparato a momenti del genere., faccio i complimenti all'Empoli per la vittoria. Spesso siamo vicini a competere ma. Ho detto ai ragazzi di rimanere concentrati, senza drammi".- ". Non penso sia un discorso tecnico o tattico, se analizziamo i dati concediamo pochissimo. Si tratta di una questione individuale anche da giocatore ho visto che un allenatore ha un confine che non può superare su questo tema. Sono i calciatori che ci devono credere e gestire meglio".

- "Siamo una famiglia, chiunque gioca è perché merita. Non penso che la scelta in porta abbia influito, Audero è un leader e deve dimostrarlo ogni giorno.- "Mazzitelli si è fatto male,".