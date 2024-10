Getty Images

Trasferta insidiosa per la Lazio sulle sponde del Lago di Como. Giovedì al Sinigaglia i biancocelesti affronteranno la squadra di Cesc Fabregas che non perde in casa dal 27 gennaio scorso. I lombardi inoltre, nell'ottiva della corsa salvezza, devono assolutamente rialzare la testa dopo le due sconfitte nelle ultime tre gare, arrivate nonostante le buone prestazioni messe in mostra sin da inizio stagione. I biancocelesti invece vengono da un doppio successo senza subire reti nell'ultima settimana, in Europa League e in Serie A e vogliono restare attaccati al treno delle sqaudre di vertice.

Como - Lazio
giovedì 31 ottobre 2024: 20:45
DAZN, Sky Sport (canali 202 e 251)
DAZN, Now TV, Sky Go
Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.
Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

In casa Lazio Baroni deve valutare le condizioni di alcuni acciaccati. Zaccagni ha avuto l'influenza nei giorni scorsi (aveva dato forfait all'ultimo per questo contro il Genoa domenica), Marusic è affaticato dai tanti impegni ravvicinati in cui ha dovuto fare gli straordinari, vista l'assenza di Lazzari. Proprio quest'ultimo però sta dando sengali importanti di ripresa. L'infortunio alla coscia sinistra appare ormai superato e l'ex Spal potrebbe farcela a tornare tra i convocati per la trasferta col Como. Da valutare anche Gila, che contro il Genoa aveva preso una botta forte sulla gamba destra. Tutti a disposizione invece gli uomini di Fabregas, tranne il terzino Van der Brempt, che tornerà a novembre. Il tecnico spagnolo punterà ancora sull'estro di Nico Paz davanti per provare a soprendere i capitolini.

La telecronaca di Sky è affidata Stefano Borghi e Massimo Gobbi, mentre su DAZN Como - Lazio sarà raccontata da Dario Mastroianni e Valon Behrami.