Como-Milan 1-2: il tabellino

Getty Images

st Diao (Com), 25' st Hernandez (Mil), 31' st Leao (Mil)15' st Caqueret (Com), 31' st Abraham (Mil)Butez; Goldaniga, Dossena (dal 39' st Gabrielloni), Kempf; Van der Brempt, Engelhardt (dal 27' st Perrone), Da Cunha, Fadera; Strefezza (dal 1' st Caqueret), Diao (dal 44' st Verdi); Cutrone (dal 44' st Belotti). A disp.: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Ozilio, Braunoder, Perrone, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Paz, Caqueret, Verdi. All. Cesc Fabregas: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw (dal 20' st Gabbia), Theo Hernandez; Bennacer (dal 1' st Musah), Fofana (dal 27' st Camarda), Reijnders; Pulisic (dal 1' st Jimenez), Morata (dal 1' st Abraham), Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Calabria, Terracciano, Musah, Omoregbe, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao

' pt Morata (Mil), 33' pt Bennacer (Mil),43' pt Thiaw (Mil), 8' st Jimenez (Mil), 11' st Musah (Mil), 18' st Kempf (Com), 40' st Leao (Mil)