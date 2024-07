Getty Images

Como, ufficiale: preso Alberto Moreno

24 minuti fa



Il mercato del Como parla sempre più spagnolo. Dopo aver riportato in Italia il portiere Pepe Reina (classe 1982 ex Napoli, Milan, Lazio, Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco e Aston Villa), il club lariano neo-promosso in Serie A allenato da Cesc Fabregas prende un altro calciatore a parametro zero dal Villarreal: si tratta di Alberto Moreno.



Il terzino sinistro spagnolo (classe 1992 ex Liverpool e Siviglia) ha firmato un contratto fino a giugno 2025, con rinnovo automatico per un'altra stagione al manifestarsi di determinate condizioni.