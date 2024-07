AFP/Getty Images

Como, UFFICIALE: un portiere ceduto in Serie B

un' ora fa



Il Pisa chiude con il Como l’arrivo del portiere Adrian Semper: è arrivata anche l’ufficialità da parte del sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato. Il croato classe ‘98 lascia il club lariano dopo appena un anno in cui ha collezionato 38 presenze contribuendo con le sue parate - 13 clean sheet - alla promozione in Serie A.



A TITOLO DEFINITIVO - Il club toscano lo preleva a titolo definitivo e piazza un colpo importante fra i pali aggiudicandosi un portiere di sicuro affidamento – 116 presenze mantenendo la porta inviolata in 40 occasioni in Serie B – dove ha conquistato due promozioni in massima serie.