Il tanto atteso comunicato del Napoli su quanto accaduto ieri, al termine della partita di Champions League, è arrivato:



“La Società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede. Si precisa inoltre di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all’allenatore della stessa Carlo Ancelotti. Infine comunica di aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire”.



A questo punto, c'è grande curiosità per quanto avverrà nelle prossime ore, con Ancelotti e i componenti dello staff tecnico che hanno appena lasciato Castelvolturno dopo un contatto telefonico col presidente De Laurentiis. I calciatori invece hanno abbandonato il centro sportivo subito dopo l'allenamento mattutino e hanno contestualmente disdetto la prenotazione delle camere dell'albergo che li avrebbe dovuto ospitare la prossima notte, ribadendo così la volontà di interrompere il ritiro voluto dalla società. Il cui possibile ripristino passa a questo punto nelle mani di Ancelotti, che già alla vigilia del Salisburgo, aveva evidenziato le sue perplessità circa questo provvedimento.