Consigli asta fantacalcio, ultimi dubbi last minute: da Dybala a Zaniolo, 5 casi da non sottovalutare

Pausa Nazionali ormai in archivio eAttenzione agli ultimissimi giorni di: valutazioni, strategie e ultimi accorgimenti last minute. Con questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione suda non sottovalutare, soprattutto dopo gli impegni della Nazionali e in merito agli ultimi verdetti su alcuni infortuni.Il centrocampista del Milan ha rimediato una lesione muscolare di 3° grado al polpaccio e difficilmente tornerà in campo prima di tre mesi. Non ha senso puntare su di lui all'asta, soprattutto in questa prima parte di campionato.

A prescindere dal problema alla caviglia rimediato con la maglia dell'Argentina,nella sua nuova avventura alla Juventus. Il suo score infortuni, però, continua a preoccupare i fantallenatori, ma la sensazione è che a prescindere dal recente problema fisico accusato in Nazionale, l'ex Fiorentina avrà modo di gestire al meglio la sua condizione fisica e rivelarsi un attaccante da 2°- 3° slot nel corso della stagione: puntate su di lui!Per i fantallenatori "ritardatari", ancora alle prese con la 1° asta,Il capitano giallorosso, completamente rivitalizzato dall'arrivo di De Rossi nella scorsa stagione, è pronto a cucirsi addosso lo scettro di nuovo leader. Attenzione, però, ai suoi costanti problemi fisici, ultimo quello accusato in Nazionale nei giorni scorsi. Risentimento muscolare di piccola entità, ma che potrebbe sollevare alcuni dubbi in vista dell'asta.Pellegrini potrebbe rappresentare un caso al limite da valutare con estrema attenzione, soprattutto di fronte al suo score infortuni.

Consigli asta fantacalcio, tra infortuni e punti interrogativi: 5 casi al limite

Da monitorare anche la situazione legata areduce da un'ottima prestazione in Nazionale (maglia n.10 sulle spalle), ma alle prese con i soliti punti interrogativi dal punto di vista della tenuta fisica. Ha senso puntare su di lui all'asta fantacalcio? Impossibile dire di no, soprattutto dopo le recenti motivazioni dell'argentino nel voler restare a Roma, confermate anche nei giorni scorsi. Potete puntare su di lui, ma evitando spese folli e tenendo conto anche del possibile ballottaggio con Soulè in caso di passaggio definitivo al 3-5-2. Ottimo investimento come 3° slot d'attacco.

L'ex Galatasaray ha voglia di rimettersi in gioco con la maglia della Dea, ma come confermato da Gasperini, per il momento va classificato come una scommessa persa, soprattutto per i continui problemi fisici accusati durante l'estate e all'inizio del campionato. Zaniolo potrà scalare le gerarchie e tornare a recitare un ruolo da protagonista ma, ad oggi, è giusto analizzare la situazione con i piedi di piombo. L'ex Roma va inquadrato come 6° slot di centrocampo e in vista dell'asta last minute vanno evitate rilanci e spese folli.

