se è vero - com’è vero - cherappresenta un investimento soprattutto in prospettiva per il club nerazzurro, per rimanere nei piani alti del calcio italiano e riaffacciarsi sulla ribalta internazionale con determinate ambizioni. Ma anche di una Nazionale alla ricerca dell’erede di Chiellini e chiamata nel prossimo quadriennio a porre delle solide basi di un ciclo che ci riporti a disputare un Mondiale, dopo la tremenda batosta di Palermo.e che, in un momento di profonda sofferenza economica per i nostri club, potrebbero suscitare valutazioni e riflessioni differenti.- Ancora nulla di concreto, per carità, ma- che di Bastoni è un padre putativo calciatico dopo averlo reso un centrale di impostazione di tutto rispetto in una linea a tre -Dopo gli ex atalantini Gollini e Romero e la coppia bianconera Bentancur-Kulusevski,e una delle priorità suggerite dall’allenatore salentino è quella di un difensore di piede mancino. La disponibilità economica non è certo un problema per le società del campionato inglese e l(sull’onda dell’estate 2021), in tal senso Mino Raiola non è riuscito a presentare alcuna offerta per Stefan de Vrij, il cui contratto scade nel 2023, invitando così Beppe Marotta e Piero Ausilio a studiare strade diverse per raggranellare il budget necessario per muoversi, per esempio, per Bremer, obiettivo dichiarato dei nerazzurri., portando il suo ingaggio poco sotto i 3 milioni di euro (che coi bonus possono diventare 4), dove il centrale parmigiano classe ‘99 vanta diversi estimatori. Il cambio di direzione sul fronte De Vrij può però modificare strategie date per scontate e, come è già accaduto al termine della passata stagione con Hakimi e Lukaku,, anche se non ha ancora portato a movimenti concreti e proposte formali. Punto fermo del presente e, auspicabilmente, pure per il futuro, ma c’è l’ombra di Conte che incombe su Bastoni.