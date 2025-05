Conte: "Difficile trovare altrove l'entusiasmo di Napoli. Onore all'Inter"

Getty Images

, parla ai microfoni della Rai nel giorno della festa in città per il quarto tricolore degli azzurri: "Da quell’amma faticà è passato un anno, abbiamo faticato tanto a siamo riusciti a coronare un sogno. Vedere tutti i tifosi in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga da tutti i sacrifici fatti quest’anno. Si è creato un rapporto speciale con la città? Difficile non crearlo, una città passionale e ricca di entusiasmo - riporta tuttonapoli.net -. E’ una città che dà tutto e vuole anche tanto. Noi penso che gli abbiamo dato quello che avevamo e loro oggi di stanno ripagando con questo affetto straordinario che bisogna veramente provare per capire cosa significa. Le sensazioni? E’ sempre vincere, si lavora per fare qualcosa di bello e regalare queste giornate e sensazioni a noi che lavoriamo ma soprattutto ai tifosi. Sono davvero molto contento, festeggiare lo scudetto a Napoli è davvero qualcosa di straordinario".

"Testa a testa con l’Inter? Onore a chi ha vinto ma anche all’Inter, perché abbiamo battuto una grandissima squadra che ha fatto un’annata straordinaria e sabato ha la possibilità di vincere la Champions. Questo ci fa ancora più onore"."Difficile staccarsi da tutto questo? Questo entusiasmo e questa passione penso che è qualcosa di straordinario e difficilmente la puoi trovare dappertutto".