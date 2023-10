Ospite al Festival di Trento, Antonio Conte ha parlato dei motivi che l’hanno spinto a declinare la proposta del Napoli: “Sinceramente l'anno scorso, quando decisi di chiudere l'esperienza al Tottenham, mi ero ripromesso di dare più tempo alla famiglia e a me stesso, godendomi più tempo libero. Continuo a studiare, perché quando alleni rifletti partita per partita, ma è importante anche captare nuove situazioni. Mi sto godendo la famiglia, sto studiando ma è uno studio piacevole. Sono uscite voci di mercato, ma ho bisogno di dedicare tempo a me e mia figlia, che è una donnina. A Londra sono andato da solo, questa è una scelta di vita e per adesso mi sento di proseguire questo percorso e un domani ricominciare, pronto a dare battaglia. E sarà molto dura per gli altri".