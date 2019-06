Antonio Conte non vuole perdere assolutamente tempo, l'Inter deve guadagnare terreno e per farlo serve molto lavoro. Approccio aggressivo quello del tecnico salentino, così come lo si conosceva alla Juventus e in Nazionale, vuole conoscere ogni dettaglio prima di mettersi alla guida di una vettura da sempre imprevedibile nella tenuta di strada. Non a caso, lo stesso Conte ha voluto precisare: "Pazza Inter? No, sarà regolare e forte". Ma per bilanciarla occorrerà conoscerla a fondo e anche per questo la giornata del nuovo allenatore nerazzurro è iniziata presto e finita tardi. Dopo il rientro da Madrid, questa mattina Conte è arrivato in sede alle 10 per presentarsi a tutti i dipendenti e per stendere il piano di lavoro con tutti i dirigenti: dalla tournée asiatica al ritiro di Lugano, ma anche mercato e chiarezza sui comportamenti.



COME MOURINHO - La nuova era sarà molto più rigida delle precedenti, a partire dagli accessi ad Appiano Gentile, che sarà blindato, inaccessibile anche ad amici e parenti dei calciatori. Un bunker in stile Mourinho, che adottò misure "anti-giornalisti". Anche l'uso dei social sarà gestito in futuro con maggiore rigore e il minimo sgarro comporterà multe salatissime. Tutti avvisati. Per la presentazione del neo-tecnico, invece, sarà necessario attendere: l'Inter non ha previsto alcun incontro con la stampa e il primo incontro formale tra allenatore e giornalisti avverrà proprio a Lugano, sede del ritiro della formazione nerazzurra. NODO ICARDI - Per quanto riguarda il famoso incontro con Icardi, ci sarà ancora da attendere. L'Inter prenderà in mano la situazione al rientro di Wanda Nara a Milano; solo a quel punto ci sarà un altro faccia a faccia tra il centravanti e la società di Corso Vittorio Emanuele, che ritiene indispensabile la partenza dell'argentino ai fini del rafforzamento della squadra. Conte spinge per risolvere il prima possibile tutti i nodi, con Marotta e Ausilio che, da qui fino a fine mercato, avranno molto da fare.