L'allenatore dell'Interè intervenuto a Sky Sport al termine della partita contro il Getafe che ha promosso i suoi ai quarti di finale di Europa League: "L'abbiamo vissuta sapendo un po’ della difficoltà che la partita poteva crearci. Sono partiti forte, cercavano la mischia e le palle sporche. Sono partiti più forti di gamba poi abbiamo preso la partita in mano. Abbiamo avuto occasioni e abbiamo fatto gol.. Una cosa che ci è mancata durante l’anno e stiamo acquisendo".Conte ha aggiunto: "Andare avanti in Europa è uno step per fare esperienza e crescere giocando le partite importanti.Poi ha fatto una partita importante, così come Lautaro e Sanchez, che ha avuto l’occasione per segnare. Una serata positiva:, sono tutti coinvolti e partecipi del progetto.È importante che sia entrato e si sia calato subito nella parte. Si sta adattando e inserendo ed è importante”.: "Io penso che sia stata un’ottima operazione della società:. Ce lo siamo meritati perché è arrivato nel momento peggiore della sua carriera: è arrivato dopo due anni difficili e si è infortunato. È giusto che l’Inter se lo goda".