Convocati Juventus: riecco Koopmeiners, prima chiamata per il 2006 Gil Puche

per la sfida contro i gialloblù, prevista alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la decima giornata di Serie A. I bianconeri arrivano a questo appuntamento dopo il pirotecnico 4-4 contro l'Inter a San Siro e dopo la prima sconfitta stagionale contro lo Stoccarda, in Champions League., reduce da un'infrazione ad una costola che gli ha fatto saltare le ultime tre partite ufficiali (Lazio, Inter e Stoccarda)., la quinta nella Serie A di questa stagione. Secondo le indicazioni delle ultime ore, il calciatore olandese non dovrebbe partire però dal primo minuto, visto che saranno Locatelli, Kephren Thuram e McKennie a iniziare da titolari.Questa èper la sfida contro il Parma: 1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 15 Kalulu, 16 McKennie, 17 Adzic, 19 Thuram, 21 Fagioli, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 29 Di Gregorio, 32 Cabal, 37 Savona, 40 Rouhi, 41 Gil Puche, 51 Mbangula.