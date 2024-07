Convocati Napoli: in 28 a Dimaro con Conte, la lista

GETTY

, ha convocato 28 giocatori per il ritiro pre campionato degli azzurri, che si svolge a Dimaro. Fra i convocati figurano anche Osimhen e i nuovi acquisti Spinazzola e Rafa Marin. I giocatori impegnati agli Europei e in Coppa America, come Di Lorenzo, Folorunsho, Lobotka, Kvaratskhelia e Olivera, si aggregheranno successivamente al gruppo.Ambrosino, Anguissa, Caprile, Cajuste, Cheddira, Contin, D'Avino, Natan, Gaetano, Iaccarino, Juan Jesus, Lindstrom, Mazzocchi, Rafa Marin, Mario Rui, Mezzoni, Ngonge, Osimhen, Ostigard, Politano, Popovic, Rrahmani, Russo, Simeone, Sorrentino, Spinazzola, Turi e Zerbin.

Arrivi: Spinazzola (d, Roma), Rafa Marin (d, Real Madrid).Rientri: Caprile (p, Empoli), Zanoli (d, Salernitana), Folorunsho (c, Verona), Gaetano (c, Cagliari), Popovic (a, Monza), Zerbin (a, Monza), Cheddira (a, Frosinone), Ambrosino (a, Catanzaro).Partenze: Gollini (p, Atalanta), Idasiak (p, svincolato), Demme (c, svincolato), Dendoncker (c, Aston Villa), Traoré (c, Bournemouth), Zielinski (c, Inter).Allenatore: Conte (nuovo).