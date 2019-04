Niente trasferta a Londra per Raul Albiol: il difensore spagnolo non è presente nell'elenco dei convocati del Napoli per la sfida con l'Arsenal, andata dei quarti di Europa League. Regolarmente a disposizione di Ancelotti invece Simone Verdi.



Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.



Difensori: Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj.



Centrocampisti: Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Gaetano.



Attaccanti: Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes.