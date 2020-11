Con l'ultimo, freschissimo, incrocio diretto ancora negli occhi per Sampdoria e Genoa è già cominciato il conto alla rovescia verso la prossima stracittadina: quella che nel quarto turno di Coppa Italia metterà una di fronte all'altra, in gara secca, le due anime del capoluogo ligure.



Se le protagoniste della sfida si conoscevano già da un paio di settimane, dopo che entrambe avevano superato i rispettivi avversari nella precedente fase della competizione, da oggi sappiamo anche in che giorno e a che ora rossoblù e blucerchiati si daranno nuovamente battaglia.



La Lega Calcio ha infatti stabilito che il Derby della Lanterna numero 122 andrà in scena giovedì 26 novembre alle 17. Ovviamente, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, anche in questo caso Samp e Genoa, come già avvenuto in campionato dieci giorni fa, si affronteranno in un Ferraris pressoché deserto. I tifosi potranno comunque guardare la partita in chiaro ed in diretta su Rai Due.