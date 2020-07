La salvezza per il Lecce e il Genoa si deciderà negli ultimi 90 minuti di questa stagione di Serie A. Il Genoa, che occupa la quart’ultima posizione con 36 punti (a -1 dal Lecce), ospiterà a Marassi l’Hellas Verona. Al Grifone non potrebbe bastare un pareggio, che è dato a 4,70. È interessante la combo Goal + Over 2.5 a 3,12. Il Lecce, dopo aver ribaltato il risultato con l’Udinese, contro il Parma ha invece come unica opzione la vittoria, data a 1,52. La combo 1 + Over 2.5 è data a 2,92.