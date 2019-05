Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di FirenzeViola.it in merito a Hamed Junior Traoré, ufficializzato dalla Fiorentina ma con il contratto in viola ancora non depositato a causa dell'incertezza del club gigliato su alcuni esami di natura cardiologica, che saranno approfonditi al termine della stagione: "Il ragazzo sta bene, ha un cuore da atleta. A fine stagione farà ulteriori esami che richiede la Fiorentina ai fini di rendere perfetto e fuori discussione ogni giudizio o problema che si è venuto a creare. Se Traorè avesse dovuto giocare per l'Empoli altri dieci anni, questi controlli aggiuntivi sarebbero stati superflui per il nostro staff medico che ritiene il giocatore perfettamente idoneo".