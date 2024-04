Cosa ha avuto Ndicka in Udinese-Roma: possibile compressione polmonare con pneumotorace

Momenti di paura per Evan Ndicka. Il difensore centrale ivoriano della Roma, al minuto 72 della sfida contro l'Udinese, con il risultato fermo sull'1-1,L'intervento dei medici è stato rapido, l'ex Eintracht Francoforte ha lasciato il campo in barellaall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, che nel linguaggio dei medici vuol dire: non è in pericolo di vita.Un sospiro di sollievo per i giocatori, che hanno chiesto e ottenuto dall'arbitro Pairetto di rinviare quello che resta da giocare del match ( COSA DICE IL REGOLAMENTO ), e per tutto l'ambiente Roma, che in serata sui social ha provato a tranquillizzare tutto: "La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale.".

Dagli esami effettuati, è stata scongiurata l'ipotesi che possa essersi trattato di un infarto. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport sulla base degli accertamenti cardiologici e neurologici (compresa una tac) effettuati in serata,. A causarlo potrebbero essere stati alcuni scontri di gioco avuti dal difensore durante la partita: il più forte al 38', gli altri due tra il 66' e il 70', ossia poco prima che l'ivoriano si sentisse poco bene.

- ll pneumotorace è una patologia a esordio improvviso caratterizzata dalla presenza di aria nello spazio pleurico (cioè nello spazio virtuale tra i due foglietti pleurici che rivestono il polmone e la parete toracica). Questa patologia è provocata dallaCome riporta Sky Sportstamattina farà altri accertamenti in ospedale, i bollettini medici saranno gestiti direttamente dalla Roma, in contatto con il medico del club rimasto in ospedale. Nelle prossime ore anche in base agli accertamenti si potrà valutare quando sarà dimesso dall'ospedale.

Come riporta l'Ansa, i vertici di Asufc, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, hanno ufficialmente ringraziato per la professionalità tutto il personale coinvolto, dalla centrale operativa regionale Sores Fvg, che ha effettuato l'intervento sul campo e il trasporto al Pronto soccorso, ai medici dei reparti di emergenza e della cardiologia.