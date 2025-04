Cosimo Patierno vede la Serie B con l'Avellino: la rinascita dopo la squalifica, un 2024 alla Mbappé

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Il coronamento di un percorso in cui non sono mancati ostacoli e contrattempi – la pessima partenza e l'esonero dopo 5 giornate di campionato di Michele Pazienza – e che ha trovato alcuni protagonisti inattesi come, che dall'altra parte della barricata si è dimostrato l'uomo giusto per condurre i lupi verso un traguardo mai così vicino. Il destino sa scrivere pagine di storia incredibili, come. Nella classifica del girone C, l'Audace Cerignola regge a -2 – a 270 minuti dalla fine della stagione e per effetto della sottrazione dei punti ottenuti contro le escluse Taranto e Turris – e per l'Avellino la prossima tappaA complicare i piani degli irpini sarà l', per un cartellino giallo che il diretto interessato ha dichiarato di non aver compreso. Sarà dura rimanere a guardare gli altri mentre ci si giocherà un'altra fetta fondamentale di promozione, madopo una vita in provincia e una carriera che – eccezion fatta per i brevi passaggi a Teramo e Grosseto, dopo gli inizi di Vigevano – si è principalmente sviluppata in Puglia,Per la sua terra, nella quale lascia ripetutamente il segno in tutte le categorie non professionistiche, e per il suodà tutto, trascinandolo a suon di goal (16) in Serie D nel 2018. Ne realizza altri 41 nelle due successive annate e, complice la sospensione del campionato per il Covid, festeggia coi suoi compagni, seppure in maniera anomala l'approdo tra i professionisti. Il momento più alto coincide con quello più complicato, perchéper il centravanti.Se l'Avellino ha saputo tornare grande a distanza di 7 anni dal suo fallimento che lo ha fatto sparire dai radar del grande calcio per qualche stagione,che gli permette finalmente di cimentarsi in Serie C, al vizio per il goal, che è come andare in bicicletta: una volta che impari, non te lo dimentichi più. 8 in mezza stagione, per portare la squadra ai playoff, poi 19 nel campionato successivo per contribuire al raggiungimento della salvezza. Numeri che gli valgono il grande salto, in una piazza come Avellino che condivide la sua stessa fame di grande calcio e di grande ribalte.Quest'anno è già a 16, grazie anche alla doppietta decisiva per ribaltare il Catania (e di aggiornare il conteggio totale a quasi 150 reti in 300 partite),E' arrivato invece un rinnovo fino al 2028 e la possibilità di inseguire fino in fondo il sogno di una carriera. La Serie B è distante solo tre scalini, gli ultimi prima di approdare alle porte del Paradiso.