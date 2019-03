Intervistato da L'Unione Sarda, il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, ha parlato in vista dell'imminente sfida di Serie A dell'interessamento dell'Inter per il suo futuro: "Voci sull'Inter? Ora penso solo al Cagliari, del resto non mi interessa. Prima vengono la salvezza e i miglioramenti, personalmente e come squadra. Poi si vedrà. Cagliari tappa di passaggio? Niente affatto. Arrivavo con una sola stagione in B alle spalle. Era un punto di arrivo e di partenza, dovevo dimostrare di poter giocare a Cagliari e in Serie A. E anche ora la vivo come una tappa fondamentale della mia carriera, devo dare il massimo".