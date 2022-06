Paolo Armenia, direttore generale della Cremonese, ha spiegato ai canali ufficiali del club come mai la campagna abbonamenti è in ritardo:



"Ora che il calendario della prossima stagione è stato reso noto riteniamo opportuno informare i tifosi che la campagna abbonamenti sarà approntata intorno al 15 luglio: entro quella data, infatti, potremo valutare con precisione se l’impegno casalingo della 3° giornata con il Torino sarà disputato allo Zini o in alternativa all’Orogel Stadium Manuzzi di Cesena. Una scelta, quella di attendere fino a quel momento, adottata dalla società nel massimo rispetto dei nostri sostenitori".