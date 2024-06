Italia-Spagna, designato l'arbitro Vincic: una sola sconfitta con lui, proprio contro le Furie Rosse

valida per la seconda giornata del gruppo B degli Europei. Una designazione di altissimo profilo per una delle partite più importanti e suggestive per questa prima fase di Euro 2024; per quanto concerne gli altri componenti della squadra designata dalla Uefa, gli assistenti saranno i connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, mentre il francese Clément Turpin agirà da quarto uomo. Lo sloveno Nejc Kajtazovic sarà al Var, insieme agli Avar Bartosz Frankowski e Tomasz Kwiatkowski.dello scorso 1° giugno. Nella sua carriera: Vincic ha diretto il primo incontro con l’Italia come protagonista, nel lontano 2016/17: nella gara vinta contro l’Albania per 2-0 valida per le Qualificazioni al Mondiale in Russia del 2018. Ha poi nuovamente arbitrato la nostra Nazionale nel 2020/21, sempre per le Qualificazioni al Mondiale, ma questa volta Qatar 2022: Bulgaria-Italia 0-2. L’ultima vittoria, risale invece alla precedente edizione degli Europei: Belgio-Italia 1-2, quarti di finale, con gol decisivi di Barella e Insigne per proseguire il cammino verso la conquista del torneo.della nostra Nazionale in occasione di una direzione di Vincic.disputata in Olanda: vinsero le Furie Rosse per 2-1 nella prima semifinale, grazie ai gol di Yeremi Pino e Joselu, mentre per la squadra allenata all’epoca ancora da Mancini andò a segno Immobile su rigore.