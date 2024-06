Croazia-Italia a 10 anni esatti dall'ultima partita ai Mondiali: tocca a Darmian, testimone di due epoche

AFP or licensors

La redenzione dell'Italia passa da una data, storica a suo modo, che ci proietta indietro nel tempo di 10 anni esatti. Era ile la nazionale azzurra faceva la sua ultima apparizione in un match dei Mondiali. Ora, 10 anni dopo, ilgli azzurri affrontano la Croazia in un match che potrebbe rappresentare un passo importante, per lasciarsi alle spalle non solo la batosta patita con la Spagna, ma anche i ricordi legati a quei Mondiali abbandonati prematuramente. A legare le due date, un solo elemento, che risponde al nome diSiamo in Brasile e l'Italia di Cesare Prandelli scende in campo contro l'Uruguay per provare a strappare il passaggio agli ottavi della competizione, superando un girone con - oltre all'Uruguay -(che chiuse al 1° posto) e. Niente da fare però, gli azzurri dovettero arrendersi all', in una partita passata alla storia per il, insieme all'espulsione di Marchisio che lasciò la squadra in 10 a mezzora dalla fine. Quella fu l'ultima partita giocata dall'Italia ai Mondiali: un'eliminazione beffarda, seguita da due edizioni in cui gli azzurri non hanno presenziato.

Sono passati 10 anni. Due lustri in cui l'Italia è passata in una montagna russa di emozioni dal baratro dell'eliminazione con la Svezia dalle qualificazioni per Russia 2018, al picco della bellissima vittoria a Euro 2021, per poi ricadere in basso con l'eliminazione per mano della Macedonia del Nord dai Mondiali da Qatar 2022. Ora, invece, il teatro sono gli Europei e la squadra guidata da Luciano Spalletti va incontro a una. Di fronte c'è lae in palio c'è l'accesso agli ottavi di finale. La data è simbolica, la sorte ha voluto così. Come a offrire a ragazzi in maglia azzurra una possibilità per lasciarsi alle spalle le difficoltà e guardare al futuro con un

A fare da tramite per il passaggio di testimone tra la "vecchia Italia", quella che 10 anni fa non solo salutò i Mondiali perdendo con l'Uruguay, e la "nuova Italia", quella che sogna un ritorno lì tra i migliori, è. Non solo perché Darmian è, ma anche perché può essere lui una delle chiavi della sfida con la Croazia. Il suo nome è infatti tra quelli più accarezzati dal ct perparso - come il 90% della squadra - in difficoltà contro la Spagna e non al meglio fisicamente. Si chiuderebbe quasi un cerchio, visto che Darmian in Brasile era stato, in un undici che contava tra le sue file i vari Buffon, Bonucci, Chiellini, Balotelli, Pirlo, Immobile. Quella volta l'esito fu triste, questa volta l'Italia proverà a scrivere un destino diverso, accompagnata dalle ferme e realiste parole di Spalletti: "Se non si fa risultato si va a casa".