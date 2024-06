AFP via Getty Images

Croazia-Italia, quanti tifosi a Lipsia? Come sarà diviso lo stadio: il dato

43 minuti fa



Manca sempre meno al fischio d’inizio di Croazia-Italia. La sfida, in programma questa sera alla Red Bull Arena di Lipsia e valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo B di Euro 2024, vedrà affrontarsi le squadre di Dalic e Spalletti nella sfida che mette in palio il pass per gli ottavi di finale.



L’impianto sarà sold out, con un netta predominanza di tifosi della Croazia: saranno 25 mila i croati presenti nello stadio di Lipsia, mentre 10 mila azzurri proveranno a sostenere Donnarumma e compagni verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.