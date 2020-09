Fantasia per Crotone. I calabresi cercano vivacità e talento da piazzare tra centrocampo e attacco, così nelle ultime ore c’è stato un primo contatto tra il d.g. Vrenna e il Lecce per Filippo Falco. Il trequartista vede di buon occhio il ritorno in A, ma serviranno altri colloqui tra i club per trovare una formula che accontenti tutti perché il prestito è stato rifiutato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il d.s. Ursino cerca di convincere invece il centrale Luperto a sposare la causa Crotone. Il giovane del Napoli è la prima scelta per la difesa e ADL non si opporrebbe alla partenza in prestito. A inizio settimana la risposta del giocatore.