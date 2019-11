Crotone-Perugia 2-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 13' Iemmello (P), 53' Melchiorri (P), 57', 90'+4' Mustacchio (C), 65' Di Chiara (P)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Gigliotti, Marrone, Golemic; Mustacchio, Benali, Barberis (90' Gomelt), Crociata, Molina (67' Mazzotta); Messias (69' Vido), Simy. All. Stroppa.



Perugia (3-5-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco; Mazzocchi, Balic, Carraro, Nicolussi Caviglia (72' Dragomir), Di Chiara; Buonaiuto (38' Melchiorri), Iemmello (61' Falzerano). All. Oddo.



Arbitro: Pezzuto di Lecce