Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: "Fino a quando siamo rimasti in parità numerica abbiamo fatto il nostro, poi è stata una partita nettamente diversa, c’è stato un po’ di scoramento in campo. Il Napoli è una squadra di grandissimo palleggio ed è difficile commentare dopo l’espulsione".



Sui ko con le big: "Io ci metto la faccia, è difficile dire che per noi inizia un altro campionato. Sapevamo le difficoltà che potevamo affrontare sfidando le prime cinque del campionato. Ci teniamo le prestazioni ma non basta, abbiamo dei limiti, ma le prossime sono partite tra virgolette alla portata".