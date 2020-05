Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, parla a Sabato Sport, programma di RaiSport: ”Noi abbiamo fatto i tamponi e i test sierologici, completeremo le visite mediche di idoneità, siamo pronti a seguire il protocollo".



D’Aversa prosegue: “Quanto successo l'altro giorno, con qualcuno che ha detto di non essere pronto arrivando all'ultimo momento per cambiare le cose, fa pensare che non si pensa al bene comune, ma esclusivamente alle situazioni personali. Noi siamo pronti, staremo a quello che decidono. Se il protocollo permette di fare allenamenti più reali, più intensi e la data per la ripresa sarebbe il 13 giugno, serve farli, altrimenti potrebbero esserci problemi sotto il profilo degli infortuni. La cosa più brutta sarebbe ricominciare e dover sospendere di nuovo, comprometteremmo questa ma anche la prossima stagione. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità a giocare anche d'estate, può essere una spinta per la gente”.



Infine, sui match disputati oggi in Bundesliga: “Le situazioni non sono le stesse, a livello di intensità dovuto a questo lungo periodo di inattività non e' la stessa cosa. E' una situazione particolare, anomala, ma purtroppo credo che ci dovremo abituare a questo finché non spunterà il vaccino".