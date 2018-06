In Spagna ne sono sicuri: Joao Cancelo sarà un giocatore della Juventus. Lo annuncia il portale Superdeporte, molto vicino alle vicende di casa Valencia dove Cancelo è rientrato in seguito all'esperienza all'Inter che non ha potuto riscattarlo. Secondo quanto riferito, l'operazione è in via di chiusura per più di 40 milioni di euro da versare nelle casse della società; accordo in via di definizione, "quasi chiuso" si legge, dettagli finali da sistemare. Mentre "Joao ha già l'accordo con la Juventus", aggiungono in Spagna.



COSA TRAPELA - L'ottimismo iberico non trapela in egual misura dalle parti di Torino. La Juventus infatti sta realmente trattando Cancelo, come già riferito da Calciomercato.com in queste settimane; l'Inter ha le mani legate fino al 30 giugno, Joao ha aperto ai bianconeri ma il problema reale è con il Valencia. Secondo quanto appreso, infatti, la Juve non intende spendere i 40 milioni richiesti dal club spagnolo e l'offerta rimane più bassa, in più formulata con un prestito con obbligo di riscatto e non a titolo definitivo. Il Valencia da parte sua pretende almeno 40 milioni perché è la cifra offerta dal Wolverhampton, già accettata dal club ma messa in stand-by da Cancelo perché poco convinto della destinazione, nonostante l'insistenza di Mendes. Trattativa in fase calda e che continuerà: Joao è nel mirino bianconero, ma non c'è ancora un affare fatto. Il problema è la cifra, la Juve preme ancora per Cancelo.