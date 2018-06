Una doppietta non l'aveva mai segnata. O meglio, tra i professionisti non l'aveva mai segnata. Perché quando militava nella Massese, in Toscana, due gol nella stessa partita li aveva realizzati. Paolo Bartolomei è l'uomo in più di questa Cittadella: 3 gol nelle ultime 4 partite di Regular Season e poi, ieri sera, la doppietta da sogno contro il Bari di Fabio Grosso. 2-2 con la doppia firma di questo classe '89 che ha vissuto sempre tra le leghe minori. Poi, quest'anno, l'esplosione.



SOGNARE - "Giocare all'Olimpico? Un sogno". Queste le parole alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, dove è vero che il Cittadella perde 4-1, ma è anche vero che ha bucato Strakosha con una punizione bellissima sotto l'incrocio dei pali. La Serie A l'ha solo sognata, come il Cittadella e, in questo caso, i sogni vanno di pari passo. "Sognare", verbo chiave nell'esistenza veneta di Bartolomei: lo ha detto prima della sfida contro la Lazio, lo dice ora che i playoff li metteranno di fronte al Frosinone. "Siamo dei ragazzi che hanno un sogno, ce lo vogliamo godere fino alla fine".



IDOLO GERRARD - Mezzala nel 4-3-1-2 di Venturato, al fianco di Iori ha libertà di inserimento per sfruttare al meglio il suo calcio. Seven Gerrard come idolo, quando calcia da fuori (in piccolo) lo ricorda. Stevie G scivolò su un sogno quando la Premier sembrava cosa fatta; Bartolomei quel sogno Serie A se lo vuole prendere. Provandoci fino in fondo.