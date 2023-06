Il viaggio di Ausilio a Londra scatena nuove voci di mercato tra l'Inter e la Premier League. Il Newcastle vuole regalarsi Nicolò Barella per la qualificazione alla prossima Champions League dopo aver chiuso il campionato al quarto posto in classifica. Secondo il quotidiano inglese The Telegraph, il club di proprietà del fondo saudita PIF sta preparando un'offerta da 50 milioni di sterline (pari a 58,44 milioni di euro) per il 26enne centrocampista italiano, sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2026 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione.



LA SITUAZIONE - Come appreso da Calciomercato.com, dopo gli impegni con l'Italia di Mancini in Nations League, Barella parlerà con i dirigenti nerazzurri per fare un punto sul futuro. Finora il suo agente non ha ascoltato alcuna proposta e in particolare non ha mai parlato col Newcastle. In attesa di capire se l'Inter lo considera incedibile o meno, in ogni caso la certezza è che per il suo cartellino non basteranno 50 milioni di sterline.