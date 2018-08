La possibile trattativa che l'Inter sta imbastendo con Luka Modric, e di conseguenza con il Real Madrid, avrebbe non poco indispettito i Galacticos. E' quanto riporta il quotidiano As, secondo cui i blancos non vedrebbero nell'Inter il problema, bensì nell'agente del croato Vlado Lemic e nell'intermediario nella trattativa (ovvero Giuseppe Riso, ndr.), rei di aver creato il caso e aver aperto alla cessione del vicecampione del mondo.