Juventus-David, contatto: non rinnova con il Lille. C’è anche l’Inter in agguato

Redazione Calciomercato

Lasi muove concretamente per Jonathan. Gli agenti dell’attaccante canadese delhanno avuto un contatto recente come gli uomini mercato della Vecchia Signora.Tra le parti c’è stato uno scambio di idee a 360 gradi, l’attaccante classe 2000 ha espresso il proprioverso la Serie A e la soluzione bianconera.David, nelle scorse ore, ha ufficializzato al Lille una decisione che era chiara da tempo:Jonathan si sente pronto per il salto in un top club europeo ed è consapevole che sarà protagonista sul mercato. Da capire se già a gennaio o molto più probabilmente alla prossima estate quando sarà libero di firmare a zero. Il suo profilo potrebbe interessare anche alche ha lanciato messaggi indiretti al suo entourage.da una corsa che invece vedein agguato per un derby d’Italia con laper un obiettivo importante di mercato.e potrebbe tentare l’affondo nelle prossime settimane considerando che la Vecchia Signora ha già mosso i primi passi.