La Serie A sarà visibile ancora fino al 2029 per tutti gli abbonati al pacchetto TimVision con l'offerta Tim+Dazn. Le due aziende hanno infatti raggiunto l'intesa che dovrà essere ratificata per prolungare l'attuale accordo in vigore per i diritti tv di questo triennio e che si chiuderanno al 30 giugno 2024.



TIMVISION FINO AL 2029 - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il contratto coprirà le stagioni comprese fra il campionato 2024/25 e quello 2028/29 e andrà di pari passo con l'assegnazione dei diritti tv del quinquennio da parte della Lega Serie A a Dazn. L'emittente OTT ha a disposizione tutte e 10 le gare del campionato in ogni giornata di cui 3 sono in co-esclusiva con Sky. Il nuovo accordo andrà a prolungare quello già in vigore e verranno rimodulate le offerte per chi sottoscriverà i nuovi abbonamenti.



CIFRE AL RIBASSO - Tim e Dazn proseguono insieme, quindi, anche se a cifre al ribasso rispetto al passato. Secondo quanto riferito dal Corsera la compagnia guidata da Pietro Labriola verserà ogni anno a DAZN circa 50 milioni di euro, per un totale di 250 milioni nell’arco dei cinque anni a cui però si potrà aggiungere anche un parte variabile legata all’andamento degli abbonamenti. Cifre comunque inferiori rispetto al triennio precedente quando l'accordo fruttò a Dazn 340 milioni di euro, ma che procurò a Tim non pochi problemi economici e legali con l'Antitrust che eliminò il concetto di "esclusiva" presente negli accordi.