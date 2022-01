da cui la maggiorparte degli utenti fruisce della visione dei contenuti, sarà presto aggiornata perLa novità, riporta Repubblica servirà a capire scientificamente qual è la qualità della connessione utilizzata dall'utente che si collega l'app e successivamente anche la qualità del segnale ricevuto al fine di, in caso di episodi negativi,In sostanza, se la qualità della connessione sarà scadente, il responsabile sarà individuato nella società che vende l’abbonamento per collegarsi a Internet e non Dazn.1) Dazn integri ilo speedtest nell’applicazione e e aderisca poi al ConciliaWeb.2) Grazie al ConciliaWeb le società che vendono servizi (Dazn) e gli utenti possono tentare un accordo veloce in caso di discordia. La conciliazione avviene sotto la regia dei Corecom, strutture regionali che fanno sempre capo all’AgCom.3) L’abbonato potrà chiedere un risarcimento di 7,5 euro per il singolo turno di Campionato. Questo significa che l’abbonato otterrà un massimo di 29,99 euro di risarcimento al mese, che è poi il canone mensile versato a Dazn.4) L’AgCom ha stabilito anche che un abbonato avrà diritto al risarcimento, se fallirà ripetutamente l’accesso a Dazn; se fallirà ripetutamente l’accesso alla singola partita di Dazn; se perderà una percentuale congrua della gara o se se la risoluzione del video non sarà nitida (10 mega/secondo su tv, 4 mega/secondo su smartphone e tablet).