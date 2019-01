Non solo Aurelio De Laurentiis , anche il figliosi scaglia contro il(leggi QUI la risposta di Stirpe al presidente del Napoli). Intervistato come il padre dal New York Times, il presidente del Bari parla dei primi mesi alla guida del club pugliese: "Siamo partiti da zero - riporta TuttoBari.com - Dovevamo creare il marchio, iniziando con un nuovo stemma, e poi fare tutto il necessario per una squadra: una campagna di abbonamenti, un sito web, il marketing, i social media, le maglie, la ricerca di sponsor. Bari ha un appeal a livello nazionale; siamo l'unica squadra nella nostra divisione che viene trasmessa a livello nazionale da DAZN. Bari è un marchio riconoscibile. Non è Frosinone. Ha giocato in Serie A. Ha una lunga lista di ex giocatori famosi".