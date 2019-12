Rodrigo De Paul, numero 10 dell'Udinese, obiettivo di mercato dell'Inter, parla al Corriere dello Sport: "Dove dovrei giocare? A due o a tre, rigorosamente mezzala. Con l’Argentina funziona a due, accanto a me Paredes. Con l’Udinese a tre, ma sono dettagli. Chi mi prende sa che tipo di ragazzo sono e la disponibilità che offro. Trequartista? Mezzala. Esterno? Mezzala. Tutti gli altri ruoli ci stanno, si può provare, ma mi vedo soltanto in una posizione".



SU CONTE - "Ho fatto una premessa. Gratitudine, l’Udinese mi ha regalato un sogno italiano e mi ha responsabilizzato con una maglia che pesa tantissimo. Detto questo, stai parlando di un allenatore, Conte, per me tra i primi tre al mondo. Gli altri due sono Guardiola e Sarri".



GENNAIO 2019 - "L'Inter aveva trovato un accordo per me? Questo non lo so. Si è parlato e si parla molto di me: Napoli, Fiorentina, Milan, Inter. A gennaio scorso forse c'erano stati sondaggi approfonditi, poi evidentemente sono cambiate diverse cose. Spalletti aveva dato il via libera al mio acquisto? Ripeto, questo non lo so. Se mi chiedi di Conte posso dirti che ha messo un’impronta pazzesca e fulminea sull’Inter, è cattivo, ti responsabilizza come se ti conoscesse da anni. Uno dei primi tre al mondo, appunto. E basta quello che mi dice Lautaro…".



SU LAUTARO - "Cosa mi dice? È felice, sta bene all’Inter, si sente al centro del mondo nerazzurro, ha trovato un allenatore che gli ha trasmesso fiducia totale. E si vede. La clausola? La clausola non ha senso quando un calciatore sta ottenendo la piena dimensione nel club dove si trova. Raggiungeranno un’intesa, ma non è un problema mio. Lautaro me lo ricordo quando era al Racing e stava per spiccare il volo. Lui era nelle giovanili, si vedeva che.... sarebbe decollato".



ANCORA L'INTER - Milito dal Racing Avellaneda all'Inter via Genoa, Lautaro dal Racing all'Inter. E De Paul? Chiaramente non ti svelerò cosa ci diciamo con Diego, sono abituato ai suoi consigli. Abbiamo giocato insieme per qualche mese, un onore, prima che lui smettesse. Quindi, il rapporto è rimasto. Esattamente, come dovresti sapere, che il vice allenatore della mia Nazionale è Walter Samuel, il muro. E il Meazza, dopo la Dacia Arena, è lo stadio che mi regala emozioni fortissime. Ho letto che vorrebbero abbatterlo per costruire uno nuovo, ma come si può?".