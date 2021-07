Squadra che vince, non si cambia. La difesa è stata uno dei punti di forza dell'di Conte nella cavalcata verso lo scudetto e per questo nei piani nerazzurri non ci sono rivoluzioni in vista e i tre 'titolarissimi' non figurano sulla lista dei sacrificabili. Non a caso, Marotta e Ausilio hanno già iniziato a blindare gli interpreti partendo da. Per completare l'opera tocca a, ma qui la situazione è meno fluida: anzi, è congelata.- Al momento sono altre le priorità per la dirigenza nerazzurra, su tutte la trattativa per Nandez, e i contatti per i rinnovi non sono partiti. O ripartiti, come nel caso di De Vrij:. Non mancano interessamenti, ma non è comunque nei piani una separazione e presto il discorso sarà nuovamente intavolato. Per Skriniar invece bisogna partire da zero, forti però della volontà dello slovacco di restare a Milano, come ribadito a più riprese. Il ritorno di fiamma del, complice la presenza del grande estimatore Paratici, non spaventa e il fatto che gli Spurs abbiano attivato altre piste () conferma come le possibilità di arrivare al difensore ex Samp siano limitate. Niente fretta, ma il rinnovo è una questione che andrà affrontata una volta risolti i casi più urgenti: De Vrij e Skriniar hanno blindato la difesa dell'Inter, ora tocca al club proteggere i contratti dei suoi giocatori.