Debrecen-Torino 1-4



Nagy 5,5: a differenza di quanto avvenuto all’andata, non è il principale responsabile dei quattro gol subiti dal Debrecen. Fa quel che può per limitare i danni.



Kusnyr 5: patisce le incursioni di Ansaldi sulla propria fascia di competizione, ma fatica anche quando è puntato dagli altri calciatori granata. Per il terzino destro del Debrecen questa è una partita molto complicata.



Szatmari 4,5: fatica a contenere gli attaccanti del Torino, Zaza e Belotti gli scappano da tutte le parti. Va anche detto che il suo compagno di reparto, Pavkovics, non lo aiuta molto.



Pavkovics 4: in occasione del primo gol del Torino, lascia un’autentica autostrada a Zaza che ha così tutto il tempo di prendere la mira a calciare il pallone nell’angolino dove il portiere non può arrivare.



Ferenczi 6: dei quattro difensori schierati dal primo minuto è il migliore. E’ autore di qualche buona chiusura difensiva e, soprattutto, riesce a limitare bene le incursioni di De Silvestri sulla sua fascia di competenza.



Szecsi 5: dei giocatori offensivi del Debrecen, l’esterno destro di centrocampo è quello che si vede di meno. Viene ben controllato dai difensori del Torino e non riesce mai a entrare davvero in partita.



Haris 5,5: l’azione del gol del Debrecen nasce da un suo recupero in mezzo al campo. Partita generosa ma di poca qualità da parte del centrocampista della formazione ungherese.



Tozser 5: tanti errori in fase di impostazione da parte del capitano del Debrecen. Nella partita di andata era stato tra i pochi a salvarsi nel Debrecen, quest’oggi non era in giornata.



Trujic 6: sfiora al gol a inizio secondo tempo con un diagonale sul quale però è straordinario Sirigu. Prestazione sufficiente da parte del 92 del Debrecen che dimostra di avere buone qualità tecniche.



(dal 45’ s.t. Csoz: sv)



Varga 6,5: è l’unico calciatore del Debrecen che dà la reale impressione di essere in grado di costruire qualcosa di pericoloso. Non a caso è proprio lui a servire a mettere sulla testati Garba un pallone d’oro che il nigeriano deve solo spingere in porta.



(dal 18’ s.t. Zsori 6: entra bene in partita e si mette in luce con alcune buone giocate)



Garba 6,5: all’andata, pur partendo dalla panchina e avendo solo il secondo tempo per mettersi in mostra, era stato l’unico a riuscire a mettere i brividi a Sirigu. Anche quest’oggi gioca una buona partita e, soprattutto, di testa



(dal 35’ s.t. Adeniji: sv)



All. Herczeg 5: nel primo tempo ci si aspettava un Debrecen ben diverso, la sua squadra è invece in balia degli avversari per quarantacinque minuti. All’intervallo riesce a dare nuovi stimoli alla propria squadra che nella ripresa tira fuori l’orgoglio e gioca una buona frazione.