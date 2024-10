Derby d'Italia in quota per la miglior difesa, i bookie dicono Inter per l'attacco

AFP via Getty Images

Derby d'Italia in quota per la miglior difesa dellain lavagna comanda la, offerta a 1,60 su, che finora, in sette giornate, ha subito solo la rete su calcio di rigore di Marin nell'ultima partita contro il Cagliari. L'con nove gol, resta comunque in scia a 2,15. Completa il podio dei favoriti il Napoli capolista, a 3,50, con un passivo di sole cinque reti. Più indietro la Roma a 12 e il Milan a 15, mentre si gioca a 50 il colpo a sorpresa dell'Empoli, al momento seconda miglior difesa con quattro gol incassati.– Se Mateo Retegui e Marcus Thuram si stanno sfidando per il titolo di capocannoniere, le loro squadre, con 16 reti all'attivo, sono in pole sulla lavagna del miglior attacco: in vantaggio l'Inter, proposta a 1,65 contro il 3,50 dell'Atalanta, che precede di poco il Milan, indicato a 3,75. Più indietro il Napoli, a 5, davanti alla coppia Juventus-Lazio, appaiate a 8. Vale invece ben 40 volte la posta il colpo della Roma, al momento ferma a soli cinque gol segnati.