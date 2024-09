Di Canio: “Il rapper Leão quando c’è difficoltà sembra un corpo estraneo”

45 minuti fa



Paolo Di Canio parla così di Rafael Leao in un intervento su Sky Sport: "Non c'è carattere, non c'e voglia e dialogo. Il rapper Leao deve mettere il cuore oltre l'ostacolo, una scivolata non so, un gesto di impegno perchè quando c'è difficoltà è quasi un corpo estraneo. la leaderhsip è una cosa seria, non è un argomento leggero. Quando giocavo io non ti facevano passare niente, oggi è sbagliato confondere amicizia in campo con leadership".