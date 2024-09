Santiago Castro in versione Lautaro Martinez: il Bologna si sta dimenticando di Zirkzee

, dopo quelli contro Como e Monza e di nuovo contro una formazione lombarda, vale un altro punto prezioso nella classifica di unUna partita come minimo proibitiva per i rossoblù, attesi al primo vero battesimo del fuoco nella prima storica partecipazione alla Champions League e alla quale servirà tutto il carattere e l'aggressività che a lungo hanno soggiogato la squadra di Gasperini. Ancora trascinati daUna gol di rapina a Como, una “sassata” per potenza all'U-Power Stadium contro il Monza di Nesta per portare a casa i 3 punti e ora un destro chirurgico per precisione per accarezzare l'idea della vittoria anche contro l'Atalanta, trionfatrice nell'edizione passata dell'Europa League.La concorrenza con un giocatore importante come l'olandese Thijs Dallinga – che tra Serie A e Champions ha collezionato soltanto spezzoni di partite – lo ha probabilmente motivato in maniera supplementare per proporsi su questi livelli e segnalarsi all'attenzione generale.Intanto – si tratta chiaramente di un mero dato statistico, perché il 2001 oggi al Manchester United è stato tanto altro oltre che un numero 9 da 12 reti e 7 assist stagionali –e, per lo spirito di sacrificio che il suo allenatore Vincenzo Italiano gli ha riconosciuto dopo la partita con l'Atalanta, in certi movimenti si vede qualcosa del capocannoniere della stagione scorsa. Ora l'esame di inglese ad Anfield – a patto che il dolore al polpaccio destro che lo ha costretto alla resa nel secondo tempo non crei ulteriori problemi – per fare un altro piccolo, grande, passo verso la consacrazione.