Eusebio Di Francesco è stato esonerato dal Verona. Numeri horror per il tecnico abruzzese, allontanato dalla Sampdoria dopo 8 partite, dal Cagliari dopo 26 partite, dal Verona dopo 4: media punti nei 3 club, 0,75 in Liguria, 0,81 in Sardegna, 0,75 in Veneto. 6 vittorie in 38 partite Numeri da dimenticare.