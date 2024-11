Di Gennaro smonta Vlahovic: "Non è il fenomeno che pensavamo, si trovi un allenatore ad hoc. Meglio Thuram"

AFP via Getty Images

, ex calciatore e oggi opinionista, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: vi riportiamo il passaggio in cui si concentra sul centravanti della Juventus, al centro delle discussioni per via delle parole rilasciate dal ritiro della nazionale serba. Secondo l'ex Fiorentina, con una punta al suo fianco deve correre e difendere meno e quindi risulta più lucido sotto porta."Vuole andar via a gennaio? Vada, ma. Prima era Allegri a essere penalizzante, o almeno questo ci veniva raccontato, ora non va bene nemmeno Motta. Si trovi un allenatore ad hoc.. E poi non mi piace che in nazionale, liberi dai condizionamenti societari, alcuni tirino le bombe. Alla Fiorentina, con Prandelli, lui giocava da unica punta eppure segnava con continuità. Qualcuno sostiene che a Firenze, non avendo esterni con piedi invertiti, ricevesse palloni più puliti, mi sembra una sciocchezza.

Per l'attaccante serbo, che probabilmente salterà il big match della 13esima giornata di campionato contro il Milan per un infortunio rimediato in Nazionale, sono 9 i gol segnati fin qui in stagione, 6 in Serie A e 3 in Champions League, con anche un assist, in 16 presenze totali.