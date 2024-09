Dinamo Zagabria-Monaco: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Dinamo Zagabria-Monaco

Data: mercoledì 2 ottobre

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport 254

Streaming: Sky Go, NOW

La Dinamo Zagabria potrebbe avere la sensazione di trovarsi in un loop: dopo aver preso ben 9 reti dal Bayern Monaco, la loro seconda partita è contro il... Monaco, una delle poche squadre in Europa che non hanno ancora perso in stagione. I francesi, nella prima uscita europea stagionale, hanno sorpreso il Barcellona nella partita del centenario vincendo 2-1 e adesso fiutano la possibilità della seconda vittoria di fila in terra croata.LA PARTITA IN TVDOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La gara tra Dinamo Zagabria e Monaco sarà visibile in abbonamento: in diretta tv su Sky, canale di riferimento Sky Sport 254, e in streaming, con le alternative rappresentate da Sky Go e da NOW.

- Dinamo Zagabria-Monaco sarà commentata da Andrea Menon, con Alessandro Sugoni su Diretta Gol.: Nevistic; Ristovski, Bernauer, Torrente, Pierre-Gabriel; Misic, Ademi, Cordoba, Baturina, Hoxha; Petkovic. Allenatore: Perković.: Kohn; Vanderson, Singo, Salisu, Henrique; Akilouche, Zakaria, Golovin, Ben Seghir; Balogun, Embolo.